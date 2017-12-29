Путин подписал пакет законов о банковских операциях и гарантиях ВЭБ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на совершенствование деятельности Внешэкономбанка (ВЭБ). Речь идет о поправках в Налоговый кодекс, касающихся освобождения операций ВЭБ от НДС и возможности использования гарантий ВЭБ для обеспечения уплаты налогов.

Документы, принятые Госдумой 20 декабря и одобренные Советом Федерации 26 декабря, опубликованы на официальном портале правовой информации.

Он, в частности, предусматривают наделение ВЭБ правом предоставлять банковские гарантии, в том числе по уплате налогов и таможенных платежей в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц, участвующих в реализации проектов ВЭБ.

Предусматривается наделение ВЭБ новыми функциями по участию в синдицированном кредитовании как основном механизме фабрики проектного финансирования, а также по использованию инструментов партнерских финансов. ВЭБ получает возможность привлекать во вклады средства юридических лиц - участников проектов ВЭБ или их подконтрольных структур. При этом объем привлеченных денежных средств не может превышать размера прав (требований), принадлежащих ВЭБ на основании денежных обязательств, возникших в рамках реализации проектов с участием данного юридического лица.

В отношении ВЭБ вводятся подходы, аналогичные применяемым в Налоговом кодексе к администрированию банков. В частности, предлагается предоставить возможность использования выдаваемых ВЭБ гарантий для обеспечения уплаты налогов. Правительство РФ будет устанавливать предельные размеры одной такой банковской гарантии, кроме того, банковские операции, совершаемые ВЭБ, будут освобождаться от НДС.

На ВЭБ также будут распространяться положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые установлены для всех банков.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не будут учитываться также доходы в виде прибыли контролируемых ВЭБ иностранных компаний. Кроме того, с 1 января 2017 года на ВЭБ распространится действие нормы Налогового кодекса, согласно которой непогашенная задолженность по долговому обязательству, по которому иностранное лицо (являющееся взаимозависимым лицом налогоплательщика - российской организации) выступает поручителем или гарантом, не признается для налогоплательщика - российской организации контролируемой задолженностью.

Контроль за ВЭБ

Документы также предусматривают, что контроль и надзор в отношении ВЭБ осуществляют Счетная палата РФ и иные уполномоченные госорганы в соответствии с законодательством. Также уточняются полномочия органов управления ВЭБ.

Кабмин наделяется правом определять меры по предотвращению возникновения и урегулированию ситуации, при которой одновременное осуществление ВЭБ функций агента правительства РФ и иных установленных базовым законом функций влияет или может повлиять на надлежащее осуществление ВЭБ функций агента правительства.

Пакет законов подготовлен во исполнение поручений правительства РФ от 2 февраля 2015 года и от 28 декабря 2015 года о необходимости совершенствования деятельности госкорпорации ВЭБ, а также в связи с новыми стратегическими направлениями деятельности ВЭБ, предусмотренными утвержденной наблюдательным советом госкорпорации 21 декабря 2016 года стратегией развития до 2021 года и бизнес-моделью деятельности ВЭБ.