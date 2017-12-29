Путин подписал закон об удаленной идентификации клиентов банков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность открывать банковские счета клиентам-физическим лицам удаленно. Документ опубликован в пятницу на едином портале правовой информации.

Согласно ранее действовавшему законодательству, по общему правилу закона "О противодействии легализации [отмыванию] доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитным организациям запрещалось открывать счета [вклады] без личного присутствия физлица, открывающего счет [вклад], либо его представителя.

Новый закон устанавливает правовые основы для удаленной идентификации клиента банка - физлица с использованием его биометрических данных, а также сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой механизм позволяет банкам открывать счета клиенту-физлицу без его личного присутствия - через интернет.

Данные будут храниться под особой защитой

Биометрические данные граждан будут храниться под особой защитой, и никакие новые особые полномочия силовых ведомств законом не предполагаются, сообщал ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Доступ к этой информации будет иметь ограниченное число организаций. Поскольку в прессе активно обсуждалось тема доступа к этой информации со стороны специальных служб, хотел бы отметить, что эти данные защищены законом о персональных данных. Доступ ФСБ и МВД к этой информации органичен законом, который определяет полномочия спецслужб, и порядок доступа будет определять в соответствии с данным законом, правительство. Все, на что сейчас имеют право наши спецслужбы, сохранится и после принятия данного законопроекта, отмечал депутат.

Клиент кредитной организации при отсутствии его причастности к легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, имеет право поручать кредитной организации с его согласия сбор и обработку персональных данных, включая биометрические персональные данные, для его последующей удаленной идентификации, а также право заключать договор банковского счета и оказывать другие банковские услуги на основе этого договора без личного присутствия клиента при успешном прохождении удаленной идентификации.

Банку России будет предоставлено право вводить ограничения по количеству удаленно открываемых счетов [вкладов], а также по сумме операций по таким счетам, за исключением операций, совершаемых при расторжении договора банковского счета [вклада].

Требования к кредитным организациям

В соответствии с законом, перечень кредитных организаций, которые обязаны осуществлять сбор и передачу персональных данных клиента, включая биометрические персональные данные, и требования к таким организациям будут устанавливаться Банком России. Также ЦБ получит право установить критерии определения и перечень кредитных организаций, которые не могут удаленно открывать вклады клиентам-физлицам.

Также правительство РФ вправе определить случаи, когда кредитные организации (в том числе небанковские), страховщики, инвестфонды, НПФ, управляющие компании, специализированные депозитарии вправе не раскрывать или не полностью раскрывать информацию, которая должна быть раскрытой в соответствии с законодательством. Правительство получит и право определять случаи, когда эти организации смогут не раскрывать или не полностью раскрывать информацию о своих клиентах и акционерах.

Наконец, правительство наделяется правом определить случаи, при наступлении которых банки смогут не раскрывать информацию о лицах, под контролем которых они находятся. Банки, в свою очередь, получат право обновлять информацию о клиентах-физлицах с их согласия посредством ЕСИА.