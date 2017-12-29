"Мечел" договорился с синдикатом банков о реструктуризации кредита на $1 млрд

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Мечел" договорился с синдикатом международных банков о реструктуризации кредита в $1 млрд и пролонгации его до первого квартала 2022 года. Об этом сообщает в пятницу компания.

Документы о реструктуризации планируется подписать в течение первого квартала 2018 года. Отмечается, что компания получила согласие на реструктуризацию от более 75% участников синдицированного кредита, которые являются держателями 75% от суммы кредита. При этом предполагается продление срока погашения кредита до первого квартала 2022 года и снижение процентной ставки до уровня LIBOR плюс 3,5% годовых с возможностью последующего снижения до уровня LIBOR плюс 3% годовых. Заемщиками по кредиту выступают угледобывающие компании "Якутуголь" и "Южный Кузбасс".

"Мы выражаем глубокую признательность синдикату международных банков за то, что в результате интенсивных переговоров, длившихся несколько лет, было найдено взаимоприемлемое решение по реструктуризации задолженности. Полученный уровень поддержки - более 75% - достаточен для реализации юридической процедуры реструктуризации. Тем не менее мы продолжим переговоры и не оставляем надежд, что в самое ближайшее время реструктуризация будет поддержана всеми кредиторами", - отметил генеральный директор "Мечела" Олег Коржов, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Ранее ставка по кредиту составляла LIBOR плюс 5,5% годовых.

В январе - сентябре компания погасила долг в размере 11,6 млрд рублей и увеличила долю реструктурированного долга до 78%. Сейчас 67% долга компании номинировано в рублях, а 71% задолженности приходится на кредиты российских госбанков - Сбербанка и Газпромбанка.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компании работают около 67 тыс. человек. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 55,04% акций компании.