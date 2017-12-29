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Набсовет "Башнефти" принял решение о займе в 15 млрд рублей у дочерних структур

Экономика и бизнес
29 декабря, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла до 43,8 млрд рублей

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Башнефти" принял решение о получении займов у дочерних структур компании на общую сумму 15 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных в пятницу на сайте раскрытия корпоративной информации.

Таким образом, компания получит процентные займы у ИО "ОНК" на сумму 5 млрд рублей сроком на три года с пролонгацией срока возврата до 21 ноября 2022 года, у ПАО "Уфаоргсинтез" - 8 млрд рублей с погашением 1 июня 2019 года, а у ООО "Башнефть-Розница" - 2 млрд рублей с погашением 2 июня 2026 года.

Во всех случаях будет применяться новая процентная ставка, размер которой будет определяться в соответствии с нормативными документами компаниями.

ПАО "АНК "Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской областях. В 2005-2014 годах входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, в октябре 2014 года возвращена в государственную собственность. Акции компании котируются на Московской бирже.

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 28,8%, до 43,8 млрд рублей.

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