FT: доставленная в Британию из России партия СПГ может быть перенаправлена в Азию

ЛОНДОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода "Ямал СПГ", доставленная в четверг в Великобританию ледокольным газовозом Christophe de Margerie, скорее всего, не попадет в газотранспортную систему Соединенного Королевства и может быть перенаправлена в Азию. Об этом со ссылкой на собственные источники информировала вечером в пятницу на своем сайте газета Financial Times.

Издание утверждает, что "люди, обладающие информацией в отношении данной партии" СПГ, сообщили, что поскольку российский газ был отправлен после выгрузки на хранение, то в дальнейшем его доставят на "другой танкер, которому суждено будет отправиться в другие части мира, возможно, в Азию". Газета также ссылается на слова сотрудника, "осведомленного об операциях на терминале компании National Grid на острове Грейн", который сообщил: "Он [доставленный российский газ] не попал во внутрибританскую газораспределительную сеть, и мы не ожидаем, что это произойдет".

Газета также отметила, что тот факт, что газ, произведенный на российском предприятии, "не поступит на британский рынок, демонстрирует, что у Великобритании есть достаточное количество поставок из других мест и что СПГ может способствовать установлению более высоких цен [на газ] на больших по размеру азиатских рынках, таких как Китай".

Для служебного пользования

Реакция же администрации самой National Grid на данную статью оказалась немногословной. На просьбу прокомментировать опубликованную в газете информацию сотрудница пресс-службы National Grid Джинетт Унсворт заявила корреспонденту ТАСС: "Мы не можем предоставить информацию, касающуюся последующей отправки, поскольку это коммерческая информация для служебного пользования".

Путь Christophe de Margerie

Газета Financial Times ранее в декабре сообщала, что Christophe de Margerie, как ожидалось, должен был направиться в Азию, однако ситуация изменилась после остановки работы ключевого нефтепровода Forties в Северном море. Из-за образовавшейся в его трубе трещины было принято решение на несколько недель закрыть нефтепровод, через который в Великобританию поступают 40% нефти и газа, добываемого на британских месторождениях в Северном море.

Как подчеркнуло издание, закупка небольших партий российского газа является обычной практикой для Великобритании. Однако они поступают через газопровод из других европейских стран и впервые будут доставлены танкером.

Как загружали танкер

8 декабря президент России Владимир Путин в поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе дал старт загрузке первого танкера-газовоза Christophe de Margerie . Завод "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути"), на котором прошла церемония, станет первым заводом "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.