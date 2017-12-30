Медведев подписал распоряжение о строительстве объездной дороги города Волгоград

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован в суббота на сайте кабмина.

"Реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы в направлении Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Дагестан, морских портов Каспийского бассейна", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Как отмечается, строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 "Каспий".