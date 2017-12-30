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Медведев подписал распоряжение о строительстве объездной дороги города Волгоград

Экономика и бизнес
30 декабря, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 "Каспий"

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован в суббота на сайте кабмина.

"Реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы в направлении Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Дагестан, морских портов Каспийского бассейна", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Как отмечается, строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 "Каспий".

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