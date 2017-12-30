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Новый электронно-лучевой компьютерный томограф создадут в РФ к 2020 году

Экономика и бизнес
30 декабря, 8:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Разработкой прибора занимаются специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и международный коллектив ученых

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий на создание нового электронно-лучевого компьютерного томографа с двойным источником излучения, который планируется создать к 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на реализацию проекта создания томографа", - говорится в справке к документу.

Разработкой нового томографа занимаются специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева совместно с международным коллективом ученых разработчиков. Общий объем реализации проекта по созданию томографа на весь срок реализации с 2017 по 2020 годы составит 7,3 млрд рублей.

Как отмечается, распоряжение направлено на "разработку, выпуск и внедрение в практическое здравоохранение высокотехнологичных диагностических систем отечественного производства". Соглашение предусматривает создание двух опытных образцов томографа к 2020 году. Планируется, что к 2026 году объем экспорта продукции составит 6 млрд рублей.

В справке к документу также отмечается, что потребность субъектов РФ в компьютерных томографах на 2017-2019 годы составляет около 500 единиц.

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