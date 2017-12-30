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Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути

Экономика и бизнес
30 декабря, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания РФ

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается исключительное право судов под государственным флагом РФ на перевозку нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

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Изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания РФ. В соответствии с ними предлагается исключительно с использованием судов, плавающих под государственным флагом РФ, осуществлять лоцманскую проводку, санитарный, карантинный и другие [виды] контроля, защиту и сохранение морской среды во внутренних морских водах и (или) в территориальном море РФ, ледокольную и ледовую лоцманскую проводку в акватории Северного морского пути, морские перевозки нефти, природного газа, газового конденсата и угля, добытых на территории РФ и (или) на территории, находящейся под ее юрисдикцией, хранение нефти и нефтепродуктов, природного газа (в том числе в сжиженном состоянии), газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на судне в акватории Северного морского пути.

Новый закон уточняет понятие торгового мореплавания, под которым понимается также "деятельность, связанная с использованием судов для буксировки, хранения грузов, проведения морских ресурсных исследований, поисковых и спасательных операций".

Устанавливается также, что "судно приобретает право плавания под государственным флагом РФ с даты его государственной регистрации, а также может быть зарегистрировано в одном из реестров судов при условии проведения классификации и освидетельствования".

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