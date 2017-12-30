Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал утвержденный парламентом государственный бюджет страны на 2018 год. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Президент подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной радой 7 декабря", - отмечается в сообщении.

В бюджете заложен рост валового внутреннего продукта на уровне в 3%, дефицит - в пределах 2,4%, инфляция - в 7%. Проект рассчитан исходя из среднегодового курса 29,3 гривны за доллар.

При этом на безопасность и оборону планируется направить сумму в 5% ВВП, или 164,9 млрд гривен (около $6,1 млрд). С 1 января 2018 года предусматривается увеличение минимальной зарплаты с 3200 до 3723 гривен ($137,3), прожиточный минимум с 1 января составит 1700 гривен ($62,7), с 1 июля - 1777 гривен ($65,55), а с 1 декабря - 1853 гривны ($68,35).

При этом часть депутатов Рады и местные эксперты раскритиковали бюджет на 2018 год, указав, что Киев потратит в будущем году рекордную сумму - 300 млрд гривен ($11,07 млрд) на обслуживание внешнего долга.

Депутат парламента, член фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул считает, что правительство будет наполнять государственную казну в 2018 году преимущественно за счет внешних заимствований и эмиссии гривны. По мнению парламентария, предусмотренное в 2018 году повышение зарплат и пенсий неминуемо поглотит инфляция. Кроме того, считает политик, значительное увеличение финансирования силовиков означает, что Украина фактически создает полицейское государство.