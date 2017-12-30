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Telegraph: Банк Англии может в 2018 году дать старт созданию собственной криптовалюты

Экономика и бизнес
30 декабря, 20:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, декабря. /ТАСС

Издание отмечает, что волатильность биткойна усиливает давление на Банк, что приведет к созданию альтернативной цифровой валюты, которая будет привязана к фунту стерлингов

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ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Банк Англии может уже в 2018 году дать зеленый свет созданию собственной криптовалюты. Как сообщила 30 декабря газета The Daily Telegraph, созданный банком в феврале 2015 года специальный исследовательский отдел в настоящее время изучает вопрос возможного введения британского аналога биткойна.

Представитель Банка Англии проинформировал издание, что в течение следующего года соответствующее подразделение должно отчитаться о проделанной работе, после чего Центробанк может принять решение о создании собственной криптовалюты. "Банк изучает возможности технологии для проведения операций с цифровыми данными с использованием того же принципа, который лежит в основе биткойна и других криптовалют", - подчеркивает газета.

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The Daily Telegraph отмечает, что волатильность биткойна и его популярность у инвесторов усиливает давление на Банк Англии. Это, в свою очередь, может привести к созданию собственной альтернативной цифровой валюты, которая будет привязана к фунту стерлингов и подкреплена Нацбанком, что сделает ее менее волатильной, чем биткойн.

Биткойн - децентрализованная платежная система для осуществления операций с одноименной денежной единицей, также называемой виртуальной или криптовалютой. Единственным источником эмиссии биткойнов является их "майнинг" (добыча, от англ. mining) пользователями, запустившими соответствующие приложения. Причем требования к производительности систем постоянно растут. Рост курса биткойнов за последний год фиксировался более 15 раз, что привело к предостережениям со стороны глав центробанков по всему миру.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже "добыты".

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