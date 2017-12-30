В 83 регионах заработали все передатчики первого мультиплекса цифрового эфирного вещания

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Почти 5 тысяч передатчиков первого мультиплекса цифрового эфирного вещания заработали в 83 регионах России, сообщает ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

"В 83 субъектах Российской Федерации заработали все передатчики цифрового эфирного вещания первого мультиплекса. Охват цифрового телесигнала, в соответствии с целевым индикатором федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", составляет не менее 95% населения в каждом регионе", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

По всей стране работают 4984 передатчика. Строительство сети вещания первого мультиплекса шло с 2010 года, последняя точка была установлена в Свердловской области.

Первые передающие станции заработали в Курской области и в Хабаровском крае. Курская область и Адыгея стали первыми регионами, где в 2013 году сеть была построена полностью. В Республике Башкортостан, Якутии и Чукотском автономном округе сети цифрового эфирного вещания были созданы "с нуля".

Для завершения реализации программы в 2018 году РТРС необходимо достроить инфраструктуру цифрового вещания в Крыму и завершить монтаж передатчиков второго мультиплекса на всех цифровых передающих станциях сети.