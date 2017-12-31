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Правительство РФ распределило субвенции регионам на выплаты при рождении первенца

Экономика и бизнес
31 декабря, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Полномочия по назначению и выплате пособий переданы региональным властям

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распределение субвенций регионам из федерального бюджета в размере более 21 млрд рублей в 2018 году на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Соответствующая информация опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

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"Распределение субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура позволит обеспечить реализацию с 1 января 2018 года положений федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", - говорится в справке к документу. При этом полномочия по назначению и осуществлению выплаты передаются органам государственной власти субъектов РФ.

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Документ устанавливает право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет. Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Выплата пособий будет касаться около 340 тыс. семей ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году - 10,8 тыс. рублей, в 2020 году - 11,1 тыс. рублей Для оформления пособий родителям необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

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