Яценюк и жена Авакова продали свои доли телеканала "Эспресо" сыну украинского миллиардера

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и жена министра внутренних дел страны Арсена Авакова Инна продали свои доли в украинском телеканале "Эспресо" американской компании, конечным бенефициаром которой является сын депутата Верховной рады, миллиардера Константина Жеваго. Эту информацию в воскресенье подтвердил глава МВД.

"Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе на Украине, Atmosphere Entertainment Inc", - сообщил Аваков в Twitter.

По словам министра, его жена получила более $1,95 млн за продажу своей доли в размере 40%. Сам телеканал ранее сообщал, что конечным бенефициаром американской компании является гражданин Украины Иван Жеваго, сын украинского миллиардера.

Согласно рейтингу "ТОП-100 самых богатых украинцев", который подготовил украинский журнал "Новое время" и инвестиционная компания Dragon Capital, Константин Жеваго занимает третью строчку этого рейтинга, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Телеканал "Эспресо" сообщал, что в результате сделок купли-продажи 77,5% телеканала теперь принадлежит компании Atmosphere Entertainment, еще 22,5% опосредовано владеет Лариса Княжицкая, жена депутата Рады и главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого.