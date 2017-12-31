Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яценюк и жена Авакова продали свои доли телеканала "Эспресо" сыну украинского миллиардера

Экономика и бизнес
31 декабря, 12:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, декабря. /ТАСС

Супруга главы украинского МВД получила более $1,95 млн за продажу своей доли в размере 40%

Поделиться
Материал из 1 страницы
Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и жена министра внутренних дел страны Арсена Авакова Инна продали свои доли в украинском телеканале "Эспресо" американской компании, конечным бенефициаром которой является сын депутата Верховной рады, миллиардера Константина Жеваго. Эту информацию в воскресенье подтвердил глава МВД.

"Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе на Украине, Atmosphere Entertainment Inc", - сообщил Аваков в Twitter.

По словам министра, его жена получила более $1,95 млн за продажу своей доли в размере 40%. Сам телеканал ранее сообщал, что конечным бенефициаром американской компании является гражданин Украины Иван Жеваго, сын украинского миллиардера.

Согласно рейтингу "ТОП-100 самых богатых украинцев", который подготовил украинский журнал "Новое время" и инвестиционная компания Dragon Capital, Константин Жеваго занимает третью строчку этого рейтинга, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Телеканал "Эспресо" сообщал, что в результате сделок купли-продажи 77,5% телеканала теперь принадлежит компании Atmosphere Entertainment, еще 22,5% опосредовано владеет Лариса Княжицкая, жена депутата Рады и главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аваков, Арсен Борисович Яценюк, Арсений Петрович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Трамп войдет в историю как президент США времен побед России в Сирии
2
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
3
Роспотребнадзор призвал соблюдать очередность блюд за новогодним столом
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
6
Самые зрелищные военные видео 2017 года
7
ЦИК после публикации Навального пояснил, как у Памфиловой появилось 30 млн руб. в 2016 г.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама