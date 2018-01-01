Минимальная зарплата в России увеличится почти до 9,5 тыс. руб.

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года до 9489 рублей положительно скажется на зарплатах 1,5 млн российских работников, из которых почти 900 тыс. трудятся в бюджетных организациях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"По нашей оценке, повышение заработной платы в связи с повышением МРОТ в 2018 году коснется порядка 1,5 млн работников, из которых около 0,9 млн заняты в бюджетной сфере", - сообщили в ведомстве.

В декабре 2017 года был принят закон о поэтапном повышении МРОТ. Согласно этому документу, к 1 января 2018 года МРОТ должен достигнуть 85% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года, а к 1 января 2019 года МРОТ должен быть доведен уже до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Историческая несправедливость

Вопрос повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума обсуждается уже много лет. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец много раз говорила о недопустимости такой ситуации, когда работающие граждане получают зарплату ниже прожиточного минимума и попадают под категорию бедных россиян. По оценке вице-премьера, около 4 млн работников по состоянию на 2017 год получали заработную плату на уровне МРОТ, в то время как прожиточный минимум трудоспособного населения выше МРОТ почти на треть.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ, и подчеркнул, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.

Позже глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков на встрече с президентом выступил с инициативой одномоментно увеличить МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2018 года.

Спустя несколько дней Путин поручил правительству подготовить законопроект, который предусматривает доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Подготовленный Минтрудом документ предусматривает доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума за два года.

Зарплатные нюансы

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минтруда, месячная заработная плата работника, отработавшего месячную норму рабочего времени, не может быть меньше 9489 рублей. Однако, системы оплаты труда работников (оклады, выплаты компенсационного и стимулирующего характера) определяются организациями самостоятельно. Это значит, не обязательно доводить до "минималки" оклад. Главное, чтобы сотрудник получил за месяц с учетом оклада и премии не менее 9489 рублей.

Если же организации будут нарушать этот закон, то инспекции труда могут выписать штраф в размере 50 тыс. рублей. Грубых нарушителей могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Поблажки для предпринимателей

Если повышения МРОТ и доведение его до прожиточного минимума положительно скажется на наемных работниках, то для индивидуальных предпринимателей эта норма окажется невыгодной. В настоящее время размер фиксированного страхового взноса во внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей (ИП) рассчитывается из величины МРОТ и годового дохода предпринимателя.

По расчетам Минэкономразвития, при доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения финансовая нагрузка по уплате страховых взносов вырастет для ИП на 39,5% к уровню 2017 года. Это может привести к уходу индивидуальных предпринимателей в теневой сектор экономики.

В связи с этим Минэкономразвития РФ предложил установить фиксированную сумму для уплаты страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в размере в 7,5 тыс. рублей с 1 января 2018 года.

Прожиточный минимум и МРОТ

Прожиточный минимум - это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Сегодня в России есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, для пенсионера и для ребенка.

МРОТ - это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц.

Кроме того, от МРОТ зависят размер пособий по временной нетрудоспособности (например, "больничных"), пособий по беременности и родам; выплаты трудоспособным гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом с детства; а также размер стипендий и минимального пособия по безработице.