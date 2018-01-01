Россия присоединилась к международному обмену налоговой информацией

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия в наступившем году начала автоматический обмен налоговой информацией с другими странами. Как сообщила ТАСС Федеральная налоговая служба (ФНС), принимать информацию из России по двум соглашениям CRS и CbC готовы 55 и 46 юрисдикций.

В рамках "Большой двадцатки" действуют договоренности об автоматическом обмене налоговой информацией. План действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низконалоговые юрисдикции (план BEPS) был одобрен лидерами стран G20 во время российского председательства в 2013 году. Он предусматривает обмен информацией по запросу, а с 2018 года - в автоматическом режиме. В апреле 2016 года в Вашингтоне финансовая "двадцатка" обсудила возможность санкций в отношении стран, не присоединившихся к плану BEPS.

Зачем это нужно

"Полученная информация покажет реальную картину глобальной деятельности российских холдингов, а также позволит оценить размер и структуру иностранных активов российских налогоплательщиков", - прокомментировали ТАСС в ФНС России. Кроме того, данная информация позволит ФНС России более точечно проводить контрольные мероприятия, а также повысить эффективность обмена информацией по запросу. Это должно стимулировать налогоплательщиков более добросовестно исполнять требования российского законодательства, уверены налоговики.

Какой информацией будут обмениваться страны

В рамках CRS (Common Reporting Standard, стандарт автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей) организации финансового рынка обязаны проводить процедуры по выявлению среди своих клиентов лиц, которые являются иностранными налоговыми резидентами, а также лиц без налогового резидентства, и направлять данные сведения в компетентный орган своей страны. В России таким органом является Федеральная налоговая служба.

Состав информации для обмена по CRS включает данные об организации финансового рынка, сообщившей о клиенте, сведения о клиенте (выгодоприобретателе, контролирующих лицах), в том числе налоговый идентификатор в стране налогового резидентства, сведения о договоре или счете, в том числе баланс на последний день отчетного года и общая сумма зачислений в течение отчетного года.

В рамках CbC (многостороннее соглашение об обмене country-by-country отчетами) международные группы компаний обязаны представлять информацию по отдельным финансовым и налоговым показателям в разрезе стран присутствия, а также идентификационные сведения об участниках таких групп. Такой обмен информацией с большинством стран-партнеров состоится в 2018 году, по CRS - осенью, а по CbC - летом.

Двусторонние договоренности

"Некоторые страны по объективным причинам не активировали данные соглашения, например, ввиду недостатков в части обеспечения конфиденциальности данных или отсутствия необходимого национального или международного законодательства", - пояснили ТАСС в ФНС России.

Также есть страны, которые решили присоединиться к международному автоматическому обмену путем заключения двусторонних соглашений. "ФНС России рассматривает возможность заключить такие соглашения с некоторыми наиболее интересными для нас юрисдикциями. Для этого в настоящее время вносятся дополнения в постановление правительства Российской Федерации от 14.08.2014 № 805 "О заключении соглашений об обмене информацией по налоговым делам", - рассказали в ФНС.

В свете присоединения России к международному автоматическому обмену информацией в 2015-2016 годах уже была проведена программа по добровольному декларированию, которой воспользовались многие налогоплательщики.

План BEPS

В июне 2016 года представители 36 стран, в том числе Бангладеш, Грузия, Египет, Сингапур и Уругвай на встрече в японском городе Киото подписали соглашение о присоединении к плану BEPS. ОЭСР сообщала тогда, что еще 21 государство, чьи представители приняли участие во встрече в Киото, присоединится к плану в ближайшие месяцы. На тот момент участниками соглашения о BEPS были 46 стран, включая Россию.

На ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в октябре 2017 года Россия предложила странам "Большой двадцатки" создать единую информационную базу для мониторинга цифровых компаний. В российском Минфине считают, что это поможет сделать налогообложение в мировой экономике более справедливым.