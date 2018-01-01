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В России ввели обязательную для туроператоров систему "Электронная путевка"

Экономика и бизнес
1 января, 2:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Система гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Система "Электронная путевка", в которую туроператоры в обязательном порядке будут вносить данные о бронировании и оплате туров, вводится с 1 января в России. По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером - электронная путевка. С помощью номера путевки туристы смогут отслеживать статус своего тура в режиме онлайн.

В единой информационной системе "Электронная путевка" будут доступны все этапы оплаты и бронирования авиабилетов и отеля.

Электронная путевка гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами. В случае невыполнения туроператором своих обязательств можно будет обращаться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, Фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.

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