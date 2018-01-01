Стоимость проездных в транспорте Петербурга изменится только на некоторых абонементах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Новые тарифы с 1 января будут действовать только на едином именном льготном проездном, который дает право проезда на всех видах городского общественного транспорта в Петербурге, а также на едином билете на 90 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

"В соответствии с распоряжением комитета по тарифам с 1 января 2018 года устанавливаются новые стоимости проездных билетов: единый именной льготный билет - 576 рублей, единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет на 90 минут - 65 рублей", - отметили в пресс-службе городской подземки. Таким образом на именном проездном стоимость увеличится на 31 рублей, а на билете 90 минут снизится на пять рублей.

О том, что тарифы на транспорт не будут увеличены в 2018 году за счет выделения субсидий транспортным предприятиям из средств городского бюджета в размере 38 млрд рублей, ранее заявил председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. Наибольшие средства на удержание тарифа получит Петербургский метрополитен - более 18 млрд рублей. Также субсидии получит "Пассажиравтотранс" - 7,9 млрд рублей и "Горэлектротранс" - 8,3 млрд рублей.

В 2017 году после двухлетнего перерыва на изменение тарифов в Петербурге стоимость разовой поездки в метро была установлена в размере 45 рублей, на наземных видах транспорта - 40 рублей.