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Дагестан ожидает роста потока туристов из Ирана на курорты Северного Кавказа

Экономика и бизнес
1 января, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Отмечается, что ранее стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Дагестан ожидает роста потока туристов из Ирана, рассчитывает на запуск прямого авиасообщения между Тегераном и Махачкалой. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель республики Дагестан в Иране Эмин Алиев.

"У нас очень много иранских памятников, иранцы оставили очень большой след в Дагестане - это и крепости, и музеи, и захоронения. Для иранцев это представляет большой интерес. А в связи с тем, что в Турции проблемы, они не могут ездить, а иранцы большие путешественники, они осваивают новые туристические направления. В том числе, курорты Северного Кавказа", - сказал он.

Для развития этого направления в начале прошлого года министерства по туризму Ирана и Дагестана подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

"Для того, чтобы поток туристов увеличился, надо, чтобы заработал прямой рейс между Тегераном и Махачкалой. Только это пока сдерживает", - говорит Алиев.

По его словам, соответствующее письмо глава республики Дагестана уже направил в адрес министерства транспорта Ирана. Эту инициативу также поддержало посольство Ирана в Москве, говорит Алиев. "Сейчас этот вопрос прорабатывается", - заключил он.

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