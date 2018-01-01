Иран может построить мощности по переработке сельхозпродукции в Дагестане

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Предприниматели из Ирана рассматривают возможность инвестиций в создание совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на территории Дагестана. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель республики Дагестан в Иране Эмин Алиев.

"Они (иранцы) будут строить совместные производства по переработке нашей плодоовощной продукции", - сказал он, отметив, что создание подобных СП оговорено в проектах соглашений о межрегиональном сотрудничестве, которые в 2018 году могут быть подписаны между Дагестаном и несколькими северными провинциями Ирана. Алиев отметил, что, в частности, подписание документов планируется с провинциями Мазендеран, Голестан, Восточный и Западный Азербайджан.

"Инвестиции будут иранские. Где-то будет совместное предприятие, где-то чисто иранское", - добавил он.

Одним из направлений сотрудничества могут быть хозяйства по выращиванию риса, отметил собеседник. "Дагестан выращивает рис, Иран - большой потребитель риса. Вот они хотят совместно с нашими фермерами выращивать на севере Дагестана те сорта риса, которые востребованы в Иране", - сказал он.

Сейчас в Дагестане с переработкой риса есть трудности, объясняет Алиев. "Мы отправляем рис в Краснодар на переработку и потом он к нам возвращается как краснодарский по очень высокой цене. А мы собираемся с иранцами установить линию по его переработке с тем, чтобы в дальнейшем поставлять его как в Россию, так и в Иран", - резюмировал он.

При этом переработанную плодоовощную продукцию планируется поставлять на российский рынок в рамках программы импортозамещения, отметил торгпред.