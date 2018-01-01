Дагестан планирует ежемесячно поставлять 600-700 тонн охлажденной баранины в Иран

МОСКВА, 1 января 2018 года. /ТАСС/. Дагестан планирует поставлять охлажденное мясо баранины в Иран на регулярной основе в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель республики Дагестан в Иране Эмин Алиев.

"Ориентировочно по 600-700 тонн в месяц мы планируем поставлять мяса. Я надеюсь, где-то к середине следующего года у нас будет такой объем", - сказал он, добавив, что для этого на Кизлярском мясокомбинате ведется строительство убойного цеха для заготовки мяса для рынка Ирана. "Цех рассчитан на большой объем производства. Новая технология, безотходная", - сказал он.

По его словам, в октябре - ноябре 2017 года из Дагестана в Иран доставлено несколько фур охлажденного мяса, иранцы были довольны качеством дагестанской продукции.

Иран очень заинтересован в поставках мяса из России, так как сейчас "мясо в Иране очень дорогое, оно поставляется в замороженном виде из Аргентины и Бразилии", поясняет Алиев.

Он отметил, что санитарные требования к мясу в Иране очень жесткие. "Ни в одном государстве, наверное, нет таких требований. Они должны там своего специалиста держать. Каждая туша имеет свой паспорт, где указано время и место забоя и так далее, - перечислял он. - Кроме того, недавно Дагестан посетила делегация иранских специалистов. Они проинспектировали, в каких условиях живет скотина, чем кормится. Наше мясо экологически чистое, рядом нет никаких производств вредных. Поэтому они остались очень довольны", - заключил Алиев.