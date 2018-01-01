ВТБ планово ограничит часть функций интернет-банка в первые дни новогодних праздников

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. ВТБ с 1 по 3 января планово ограничит ряд функций в мобильном и интернет-банке, сообщается на сайте кредитной организации.

С 1 января 2018 года ВТБ 24 присоединится к банку ВТБ, в связи с этим мобильный и интернет-банк будут переименованы в "ВТБ-Онлайн".

"С 1 по 3 января (мск) будут недоступны операции по срочным вкладам: открытие и закрытие вкладов, пополнение и снятие средств со вклада", - говорится в сообщении банка.

1 января с 22:45 (мск) до 03:00 2 января интернет-банк будет полностью недоступен для входа и совершения операций, а мобильный банк будет недоступен с 14:45 1 января по 03:00 2 января.

Как указывается на сайте кредитной организации, временные ограничения носят плановый характер и связаны с проведением необходимых технических работ.

В ноябре 2016 года наблюдательный совет ВТБ принял решение о присоединении банка ВТБ 24 в соответствии со стратегией группы ВТБ, которая предусматривает переход российских банков группы на единую платформу. Будет изменен стиль бренда ВТБ, а во всех офисах группы будет реализована единая продуктовая линейка. В объединенной структуре будут работать две сети - корпоративная и розничная.

Как заявляли в ВТБ, присоединение ВТБ 24 позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и IT-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы ВТБ.