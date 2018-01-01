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Министр экономики Франции заявил, что страна стремится развивать торговые связи с РФ и КНР

Экономика и бизнес
1 января, 17:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, января. /ТАСС

Брюно Ле Мэр выступил за то, чтобы Париж и Москва взаимодействовали, несмотря на санкции, и в перспективе готовились к их отмене

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НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Франция нацелена на укрепление торговых связей с Россией и КНР в свете планов Великобритании выйти из ЕС (Brexit) и политики президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью журналистам американской газеты The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник.

"Мы уходим от того, что в мире господствующую роль играют очень эксклюзивные трансатлантические отношения, в направлении восстановления баланса", - сказал министр. Как он пояснил, Париж стремится к созданию торговых путей из Европы в Пекин через Москву. По словам Ле Мэра, развитие торговых отношений Франции с РФ и КНР уравновесило бы аналогичные связи с США и Великобританией, которые становятся все более неопределенными. Издание отмечает, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен с целью реализации данных планов посетить в январе КНР, а в мае принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

По оценке газеты, правительство Макрона пытается "расширить кругозор в торговле", к этому, в частности, подталкивает "растущий раскол между Европой и Вашингтоном". В публикации в связи с этим отмечается, что Ле Мэр, а также министры финансов других четырех стран ЕС направили в декабре своему американскому коллеге Стивену Мнучину письмо с просьбой пересмотреть проект налоговой реформы в США. Министры обратили внимание на то, что данный комплекс мер может дать несправедливые преимущества американским компаниям, а также препятствовать тому, чтобы они инвестировали в Европе.

"США являются близким союзником и ключевым торговым партнером Европы, однако мы ясно видим имеющиеся трудности, - сказал в связи с этим Ле Мэр. - Написание этого письма не было обычным делом. Это свидетельство того, что Европа осознает необходимость укрепления собственных сил".

Министр также выступил с критикой экстерриториальных санкций США, создающих трудности в укреплении связей с Россией. По словам Ле Мэра, данные рестрикции превращают США "фактически в жандарма в мировой торговле". Как констатировал министр, "это идет вразрез" с представлениями Парижа о том, как должны развиваться отношения между государствами.

Как сообщает издание, интервью было дано во время визита Ле Мэра в Россию в декабре. В публикации также отмечается, что министр высказался за то, чтобы Париж и Москва взаимодействовали, несмотря на санкции, и в перспективе готовились к их отмене.

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Персоны
Мнучин, Стивен Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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