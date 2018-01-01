Путин подписал закон о маркировке товаров средствами идентификации

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении кабинета министров полномочиями по определению товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Документ был принят Госдумой 22 декабря 2017 года, а 26 декабря получил одобрение Совета Федерации.

Согласно закону, правительству дается право определять перечень товаров, которые будет необходимо маркировать контрольными средствами идентификации. Одновременно кабинет министров будет утверждать правила обязательной маркировки этих товаров и ее порядок, а также перечень групп хозяйствующих субъектов в этой сфере.

Кроме того, правительство получает право устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности - "код товара", позволяющий идентифицировать товар или код товарной номенклатуры.