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Путин подписал закон о маркировке товаров средствами идентификации

Экономика и бизнес
1 января, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Правительство также получило право устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении кабинета министров полномочиями по определению товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Документ был принят Госдумой 22 декабря 2017 года, а 26 декабря получил одобрение Совета Федерации.

Согласно закону, правительству дается право определять перечень товаров, которые будет необходимо маркировать контрольными средствами идентификации. Одновременно кабинет министров будет утверждать правила обязательной маркировки этих товаров и ее порядок, а также перечень групп хозяйствующих субъектов в этой сфере.

Кроме того, правительство получает право устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности - "код товара", позволяющий идентифицировать товар или код товарной номенклатуры.

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