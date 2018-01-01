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WP: в США уровень добычи нефти почти достиг рекордных показателей

Экономика и бизнес
1 января, 23:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, января. /ТАСС

По данным издания, больше всего нефти в стране добывали в 1970 году - свыше 10 млн баррелей в день

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ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Уровень добычи нефти в США почти достиг в минувшем году рекордных показателей, составив в среднем 9,6 млн баррелей в день. Об этом пишет в понедельник газета The Washington Post. Она напомнила, что больше всего нефти в стране добывали в 1970 году - свыше 10 млн баррелей в день.

По информации издания, повышение объемов добычи произошло прежде всего вследствие усовершенствования технологии разработки битуминозных сланцев. "Для получения прибыли от производства сланцевой нефти необходимо, чтобы мировые цены на нефть колебались в пределах от $55 до $60 за баррель, - продолжает The Washington Post. - Рост же мировой экономики и ограничения добычи, установленные Россией и странами ОПЕК, способствовали тому, что цены на нефть превышали $60 за баррель".

"Крупные месторождения сланцевой нефти находятся в штатах Техас, Монтана, Северная Дакота, Оклахома, Колорадо, Вайоминг, в некоторых районах штата Небраска", - отмечает газета. Кроме того, подписанный 22 декабря прошлого года президентом Дональдом Трампом законопроект о налоговой реформе открывает дверь для разработки нефтяных месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске, добавляет издание.

"Повышение в США среднего уровня добычи до 10 млн баррелей в день казалось невозможным еще несколько лет назад, - указывает The Washington Post. - Так, в сентябре 2005 году добывалось 3,8 млн баррелей в день, в сентябре 2008 года - столько же".

Как подчеркивает газета, "ежедневная потребность США в нефтепродуктах составляет почти 20 млн баррелей". "Рост добычи не превращает США в страну, которая не зависит от импорта нефти, но сейчас у нас есть много недорогих природного газа и нефти. И мы уже начали экспортировать газ", - приводит издание слова вице-президента вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Фрэнка Веррастро.

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