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Турция планирует выпустить облигации в рублях и юанях в 2018 году

Экономика и бизнес
2 января, 12:26 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, января. /ТАСС

По словам турецкого вице-премьера Мехмета Шимшека, Анкара сейчас нацелена на новые страны с серьезными фондовыми накоплениями

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АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Турция намерена выпустить облигации в рублях и юанях в 2018 году. Об этом заявил во вторник вице-премьер республики Мехмет Шимшек в интервью газете Habertürk.

"Мы сейчас нацелены на новые страны с серьезными фондовыми накоплениями. Мы впервые провели роуд-шоу в России. Мы изучили рынок рублевых облигаций, первая реакция положительная, в 2018 году мы попробуем предложить наши облигации", - отметил он.

Кроме того, по словам Шимшека, Турция собирается "выпустить облигации в юанях".

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