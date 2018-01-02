Турция планирует выпустить облигации в рублях и юанях в 2018 году

АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Турция намерена выпустить облигации в рублях и юанях в 2018 году. Об этом заявил во вторник вице-премьер республики Мехмет Шимшек в интервью газете Habertürk.

"Мы сейчас нацелены на новые страны с серьезными фондовыми накоплениями. Мы впервые провели роуд-шоу в России. Мы изучили рынок рублевых облигаций, первая реакция положительная, в 2018 году мы попробуем предложить наши облигации", - отметил он.

Кроме того, по словам Шимшека, Турция собирается "выпустить облигации в юанях".