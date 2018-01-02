Россия нарастила экспорт нефти в 2017 году на 1%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в 2017 году увеличился по сравнению с 2016-м на 1% и достиг 256,787 млн тонн. Об этом говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом экспорт нефти в декабре 2017 года составил 20,45 млн тонн (-3,6%).

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за год подрос на 1,1% до 238,72 млн тонн. Из них в декабре Россия экспортировала по этому направлению 18,84 млн тонн нефти (-6,7%).

Экспорт в ближнее зарубежье снизился в ушедшем году на 0,4% - 18 млн тонн (-0,4%).

На внутренний российский рынок в минувшем году поставлено 286,57 млн тонн нефтяного сырья, что на 0,2% меньше аналогичного показателя 2016 года.

Кроме того, согласно материалам ЦДУ ТЭК, добыча нефти и газового конденсата в России в 2017 году снизилась на 0,1% по сравнению с уровнем 2016 года - до 548,8 млн тонн.

При этом в декабре в России добыто 46,32 млн тонн нефти, что на 2,3% меньше уровня прошлогоднего декабря.

По данным ЦДУ ТЭК по МСФО, в ушедшем году "Роснефть" (без учета "Башнефти") добыла 210,8 млн тонн нефти, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году. "Лукойл" снизил показатель на 1,6% - до 82,24 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в отчетном периоде добыл 60,54 млн тонн нефти (-2,1%), "Газпром нефть" - 59,94 млн тонн (+3,8%), "Татнефть" - 28,9 млн тонн (+0,9%), "Башнефть" - 10,4 млн тонн (-3,4%), "Русснефть" - 7 млн тонн (+0,2%), "Нефтегазхолдинг" (бывшая ННК) - 2,1 млн тонн (-7,5%), "Новатэк" - 11,8 млн тонн (-5,5%).