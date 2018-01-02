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Украина в 2017 году увеличила собственную добычу газа до 20,8 млрд куб. м

Экономика и бизнес
2 января, 14:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, января. /ТАСС

Это на 4,5% больше результатов 2016 года

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КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Собственная добыча природного газа на Украине в 2017 году составила 20,8 млрд куб. м, что на 4,5% больше результатов 2016 года. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель компании "Укртрансгаз".

"Добыча газа в 2017 году, по предварительным данным, выросла на 4,2% - 838,2 млн куб. м - по сравнению с минувшим годом, составив 20,8 млрд куб. м", - отметил он. В 2016 году рост добычи газа на украинских месторождениях составил 0,5%.

Потребление газа в 2017 году составило 32,4 млрд куб. м, сократившись за год на 4,1%. Дефицит топлива Киев покрыл за счет импорта.

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