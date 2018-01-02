ОАЭ не уведомляли РФ о запрете на поставки птицы из Костромской области

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не уведомляли Россию о запрете на поставки в свою страну мяса птицы и яиц из Костромской области. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ОАЭ прекратили поставки мяса птицы и яиц из Костромской области.

"На сегодняшний день Российская Федерация не получала официального уведомления от Объединенных Арабских Эмиратов о введенном запрете. Исходя из сообщений в прессе, можно сделать вывод, что запрет был введен на те области России, где в 2017 году был зафиксирован грипп птиц. На сегодняшний момент все вспышки гриппа птиц, которые фиксировались ранее в России, были погашены", - заявила Мелано.

Она добавила, что как только будет получено официальное уведомление, то Россельхознадзор незамедлительно проведет переговоры с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов для уточнения ситуации.