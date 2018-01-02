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ОАЭ не уведомляли РФ о запрете на поставки птицы из Костромской области

Экономика и бизнес
2 января, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

В Россельхознадзоре отметили, что все ранее зафиксированные вспышки гриппа птиц "были погашены"

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не уведомляли Россию о запрете на поставки в свою страну мяса птицы и яиц из Костромской области. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ОАЭ прекратили поставки мяса птицы и яиц из Костромской области.

"На сегодняшний день Российская Федерация не получала официального уведомления от Объединенных Арабских Эмиратов о введенном запрете. Исходя из сообщений в прессе, можно сделать вывод, что запрет был введен на те области России, где в 2017 году был зафиксирован грипп птиц. На сегодняшний момент все вспышки гриппа птиц, которые фиксировались ранее в России, были погашены", - заявила Мелано.

Она добавила, что как только будет получено официальное уведомление, то Россельхознадзор незамедлительно проведет переговоры с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов для уточнения ситуации.

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