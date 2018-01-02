Индия отказалась от покупки израильских противотанковых ракет на $500 млн

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Минобороны Индии официально уведомило израильский оборонный концерн Rafael Advanced Defense Systems (RADS) об отказе в приобретении у него 8 тыс. противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Spike на сумму в $500 млн Об этом говорится в официальном коммюнике, распространенном здесь во вторник пресс-службой RADS.

"Концерн Rafael получил официальное уведомление от министерства обороны Индии об отмене сделки по ракетам Spike, - говорится в документе. Как сообщает израильское государственное радио Kan, закупка была отменена на стадии еще до подписания контракта. Однако, несмотря на это, израильский концерн уже выполнил все необходимые требования Индии для обеспечения сделки по продаже этих ракет.

Официальный отказ от закупки противотанковых ракет в Израиле получили фактически за две недели до запланированного на 14 января визита в Индию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем радио Kan отмечает, что первые сообщения о грядущей отмене сделки появились в индийской прессе еще в ноябре 2017 года.