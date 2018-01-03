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Госдеп: Россия контролировала в 2005-2015 годах 5% торговли оружием в мире

Экономика и бизнес
3 января, 0:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

Отмечается, что у США этот показатель за аналогичный период был примерно вдвое выше

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© AP Photo/Elaine Thompson

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. На долю России в 2005-2015 годах приходилось около 5% мировых поставок оружия и военной техники, а у США этот показатель был примерно вдвое выше. Такие данные приводятся в обнародованном во вторник пресс-службой Госдепартамента новом докладе, посвященном международной купле-продаже оружия и военной техники. Документ охватывает промежуток времени с 2005 по 2015 год.

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"В этот период приблизительно 10% мировой торговли оружием в денежном выражении, как представляется, обеспечивались Соединенными Штатами, [еще] порядка 10% - Европейским союзом, около 5% - Россией и менее чем 2% - Китаем. Складывается впечатление, что доля США на мировом оружейном рынке выросла, ЕС - сократилась, а ясных тенденций, касающихся российской и китайской долей, нет", - говорится в этом отчете американского внешнеполитического ведомства.

По свидетельству его авторов, в указанный период ежегодный объем купли-продажи оружия составлял в среднем $161 млрд. Такие поставки выросли на 66% - с примерно $115 млрд до приблизительно $192 млрд, несмотря на то, что после 2012 года фиксировался спад в торговле оружием в мире, отмечает Госдепартамент. Согласно изложенной им информации, доля оружия и военной техники в глобальном торговом обороте в 2005-2015 годах колебалась от 0,6% до 0,9%.

США за отчетный период в среднем в год продавали за рубеж оружия и военной техники на $129 млрд, сообщается в докладе.

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