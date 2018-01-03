Дальнемагистральный лайнер впервые за 60 лет вылетел из аэропорта Волгограда в Таиланд

ВОЛГОГРАД, 3 января. /ТАСС/. Дальнемагистральный Boeing - 767-300ER с 290 пассажирами на борту вылетел рано утром в среду из международного аэропорта Волгограда в Пхукет - популярный курорт Таиланда. "Самолет вылетел в 07:30 мск, время в пути составит около девяти часов. Это знаковое событие: впервые за всю историю волгоградского аэропорта (с 1957 года) в воздух поднялся дальнемагистральный лайнер, который совершит беспосадочный перелет в Пхукет (Таиланд)", - сообщил ТАСС коммерческий директор авиаузла Евгений Садилов.

Он уточнил, что чартерный рейс Волгоград - Пхукет - Волгоград авиакомпания Pegas Fly будет выполнять на постоянной основе. "Уникальность события в том, что такой дальнемагистральный самолет Boeing - 767-300ER, предназначенный в основном для межконтинентальных перелетов, еще никогда не взлетал с аэропорта Волгограда. А о востребованности именно этого направления можно судить хотя бы по тому, что сегодняшний рейс загружен максимально - на его борту 290 пассажиров", - отметил Садилов.

По его словам, в 2013-2014 годах из Волгограда в Таиланд уже летали самолеты, однако это были среднемагистральные Boeing - 757-200. Они совершали полеты в Бангкок, но садились на дозаправку в столице Киргизии Бишкеке.

"Поэтому перелет из-за промежуточной посадки был и дороже, и более продолжительный по времени. Использовать же дальнемагистральные самолеты мы тогда не могли - на них не была рассчитана старая взлетно-посадочная полоса (ВПП). После того, как была построена новая ВПП, это стало возможным. И сегодня - первый такой опыт", - рассказал Садилов.

Международный аэропорт Волгограда за 2017 год обслужил 1 млн пассажиров. Последний раз такой показатель по пассажиропотоку был зафиксирован в 1991 году. По словам коммерческого директора аэропорта, пассажиропоток 2018 года, учитывая и новый рейс Волгоград - Пхукет, и, особенно, игры ЧМ-2018 (четыре матча группового турнира ЧМ-2018 пройдут в Волгограде), увеличится на 13-15% по сравнению с прошлым годом и составит соответственно 1,13-1,15 млн человек.

Масштабная реконструкция волгоградского аэропорта началась в 2014 году, объект вошел в дорожную карту подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. С привлечением федеральных средств была построена новая ВПП, установлено метеооборудование. За счет средств инвестора построен новый пассажирский терминал, сейчас завершается строительство еще одного современного терминала. С его вводом в строй в апреле этого года пропускная способность транспортного узла достигнет требуемых FIFA 1,45 тыс. человек в час.