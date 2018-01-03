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Белоруссия предложила РФ подготовить дорожную карту для отмены роуминга

Экономика и бизнес
3 января, 10:36 UTC+3 МИНСК МИНСК 3, января. /ТАСС

Представители министерств связи двух стран обсудят вопрос отмены роуминга в первом квартале 2018 года

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© Донат Сорокин/ТАСС

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Вопрос отмены роуминга между Белоруссией и Российской Федерацией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи, результатом которой могла бы стать подготовка соответствующей дорожной карты. Об этом заявил министр связи и информатизации Белоруссии Сергей Попков.

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"Одним из механизмов реализации отмены роуминга может являться формирование общей дорожной карты, в рамках которой операторы электросвязи Беларуси и России будут совместно осуществлять практическую реализацию мероприятий", - отметил Попков в интервью журналу "Экономические стратегии" (РФ), опубликованном на сайте минсвязи Белоруссии.

Попков сообщил, что министерством связи Белоруссии проведен мониторинг показателей по услугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами электросвязи. "В ближайших планах - определение списка технических и административных мероприятий, которые необходимо реализовать операторам в случае принятия решения об отмене роуминга", - проинформировал министр. Он пояснил, что решение вопроса отмены роуминга необходимо рассматривать с учетом того, что к 1 января 2020 года в государствах Евразийского экономического союза должен быть утвержден единый подход к установлению государствами-членами ценообразования на услуги по пропуску трафика.

В первую очередь, считает глава белорусского ведомства, необходимо на уровне министерства связи и информации Белоруссии и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ определить стратегические направления взаимодействия по данному вопросу. "Достигнута договоренность о проведении в первом квартале 2018 года совместного совещания двух министерств, ориентированного на детальную проработку вопросов, связанных с отменой роуминга между Беларусью и Россией", - заявил глава Минсвязи Белоруссии.

История вопроса

С инициативой об отмене роуминга между Белоруссией и Россией выступила в конце июня 2017 года на проходившем в Москве Форуме регионов двух стран спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На заседании Высшего Госсовета Союзного государства Матвиенко также выступила перед президентами Белоруссии и России с этим предложением. Она попросила лидеров поддержать идею отмены роуминга и дать соответствующее поручение, чтобы "найти возможность ее решения". Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это предложение разумным и посчитал необходимым поручить главам соответствующих ведомств проработать этот вопрос.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров позднее заявил журналистам, что поддерживает возможную отмену роуминга между Россией и Белоруссией. Однако, как подчеркнул министр, это должно быть решением самих операторов. В декабре минувшего года вопрос отмены роуминга обсуждался в Гомеле на заседании Совета министров Союзного государства.

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Матвиенко, Валентина Ивановна Никифоров, Николай Анатольевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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