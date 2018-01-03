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Предприятия Якутии готовы трудоустроить более 100 тыс. человек в ближайшие 10 лет

Экономика и бизнес
3 января, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Наиболее нуждаются в специалистах промышленные предприятия

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Предприятия и организации Якутии в ближайшие 10 лет готовы обеспечить работой 113,9 тыс. человек. Больше всего будут востребованы специалисты со средним профессиональным образованием, сообщила в среду пресс-служба главы Республики Саха (Якутия).

"В ближайшие десять лет предприятия и организации Якутии обеспечат работой 113,9 тыс. человек. В период с 2018 года по 2027 год будут высоко востребованы специалисты со средним профессиональным образованием - для них на рынке труда будет 81 тыс. рабочих мест. Потребность в выпускниках высших учебных заведений составит 32,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Наиболее нуждаются в специалистах промышленные предприятия (27,5 тыс. человек), строительные компании (22,3 тыс. человек), учреждения здравоохранения (11,6 тыс. человек) и образование (11,4 тыс. человек), а также сельскохозяйственные организации (6,6 тыс. человек).

"Прогноз потребности отраслей экономики в специалистах сформирован на основе сведений 789 предприятий и компаний- инвесторов по 48 инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по 16 видам экономической деятельности", - резюмировали в пресс-службе главы региона.

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