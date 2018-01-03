Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интернет в 2017 году стал доступен жителям 46 городов и сел Хабаровского края

Экономика и бизнес
3 января, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Оптоволокно протягивали преимущественно в отдаленных от райцентров городах и селах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более чем в 40 населенных пунктах Хабаровского края в 2017 году стал доступен интернет. Волоконно-оптические линии связи протягивали преимущественно в отдаленных от райцентров городах и селах, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В ходе реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" до 28 населенных пунктов протянули волоконно- оптические линии связи (ВОЛС) и установили точки доступа по технологии Wi-Fi. Также ВОЛС были проложены еще до 18 населенных пунктов с численностью населения более 500 человек. Эти работы проводились в рамках реализации краевого проекта по обеспечению населенных пунктов края современными услугами связи", - говорится в сообщении.

Новое цифровое оборудование внедрено на станциях скорой медпомощи в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. По информации регионального Министерства информационных технологий и связи, оно позволило сократить время дозвона диспетчеру с мобильных и стационарных телефонов, улучшить качество связи, обеспечить резервирование каналов связи.

"Совместно с Министерством здравоохранения края сформирован адресный план для подключения к интернету 112 медучреждений края: в 2017 году подключено 36 медучреждений, в 2018 году будет еще 76", - добавили в пресс-службе правительства региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
4
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама