Интернет в 2017 году стал доступен жителям 46 городов и сел Хабаровского края

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более чем в 40 населенных пунктах Хабаровского края в 2017 году стал доступен интернет. Волоконно-оптические линии связи протягивали преимущественно в отдаленных от райцентров городах и селах, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В ходе реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" до 28 населенных пунктов протянули волоконно- оптические линии связи (ВОЛС) и установили точки доступа по технологии Wi-Fi. Также ВОЛС были проложены еще до 18 населенных пунктов с численностью населения более 500 человек. Эти работы проводились в рамках реализации краевого проекта по обеспечению населенных пунктов края современными услугами связи", - говорится в сообщении.

Новое цифровое оборудование внедрено на станциях скорой медпомощи в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. По информации регионального Министерства информационных технологий и связи, оно позволило сократить время дозвона диспетчеру с мобильных и стационарных телефонов, улучшить качество связи, обеспечить резервирование каналов связи.

"Совместно с Министерством здравоохранения края сформирован адресный план для подключения к интернету 112 медучреждений края: в 2017 году подключено 36 медучреждений, в 2018 году будет еще 76", - добавили в пресс-службе правительства региона.