Власти Дагестана планируют выделить 100 млн рублей переработчикам винограда в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 3 января. /ТАСС/. Около ста млн рублей планируют направить в 2018 году из бюджета Дагестана на поддержку переработчиков винограда, сообщил ТАСС врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Керимхан Абасов.

"По сбору плодов и винограда внутренние потребности республики обеспечены на 97%, думаю, в ближайшие годы тоже достигнем полной самообеспеченности. (…) В целях стимулирования сельхозпроизводителей в бюджете Республики Дагестан на 2018 год предусмотрено 100 млн рублей для субсидирования сданного на переработку винограда", - сказал врио министра.

Как сообщалось, в этом году в Дагестане собран рекордный урожай винограда - около 170 тыс. тонн, что на 19,6 тыс. тонн больше урожая прошлого года. На переработку в этом году отправлено более 106 тыс. тонн - на 20 тыс. тонн больше показателя прошлого года. По данным Минсельхоза региона, за 11 месяцев 2017 года алкогольные предприятия республики произвели 18,5 тыс. дал (1 дал равен 10 литрам) водки, более 1 млн дал коньяка, более 1,3 млн дал шампанского, 400,7 тыс. дал виноградного вина.

Общая площадь виноградников в Дагестане составляет 25,2 тыс. га, из них 18,2 тыс. га - плодоносящие. По данным комитета Дагестана по виноградарству, производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, по валовому сбору и по площадям виноградников регион занимает второе место в стране, на первом - Краснодарский край.

"Ежегодно в нашей республике закладывают от 1500 и более гектаров новых виноградников. Желание инвестировать в отрасль виноградарства опять же поддерживается значительными государственными субсидиями в закладке виноградников, уходе за ними и в других мероприятиях. (…) И на 2018-й год прогнозируемая площадь закладки садов и виноградников составляет 1400 и 1500 гектаров соответственно", - добавил Абасов.

Треть российского винограда собирают в Дагестане.

Поддержка АПК

Как сообщил ТАСС врио министра, по предварительным итогам 2017 года, объем валовой продукции сельского хозяйства в Дагестане приблизился к 125 млрд рублей в действующих ценах.

В 2017 году на поддержку агропромышленного комплекса республики было выделено 2,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - около 2,3 млрд рублей, из республиканского бюджета - 446,3 млн рублей. В 2018 году, по словам руководителя регионального министерства, объем поддержки увеличится.

"На 2018 год предусмотрено выделить бюджетных средств в объеме 3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 2,7 млрд рублей и из республиканского бюджета Дагестана - 378,2 млн рублей. В целом государственная поддержка увеличится на 267 млн рублей, или 9,7%", - пояснил собеседник агентства.

Кроме оплаты расходов переработчиков винограда, власти намерены таким образом развивать консервную промышленность в Дагестане, компенсировать расходы инвесторов, поддержать аграриев, желающих взять в лизинг сельскохозяйственную технику.