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Более 40 лифтов заменят в многоквартирных домах КЧР в ближайшие два года

Экономика и бизнес
3 января, 11:57 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 3, января. /ТАСС

Новое оборудование установят в 17 домах

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ЧЕРКЕССК, 3 января. /ТАСС/. Более 40 новых лифтов планируется установить в 2018-2019 гг. в 17 многоквартирных домах Карачаево-Черкесии (КЧР) по программе капитального ремонта, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

"По предварительным данным, в 2018 году планируется заменить 18 лифтов в восьми домах, в 2019-м - 27 лифтов в семи многоквартирных домах. Работы будут вестись в Черкесске, Карачаевске, Теберде, поселке Правокубанском и Московском микрорайоне Усть-Джегуты", - уточнили в фонде, добавив, что всего по долгосрочной программе капремонта необходимо заменить 360 лифтов в 82 домах.

Впервые этот вид работ по программе капитального ремонта в КЧР проводился в 2017 году. В 10 многоквартирных домах Черкесска заменены 12 лифтов.

В рассчитанную на 30 лет долгосрочную региональную программу по капремонту жилищного фонда в республике включено более 1,1 тыс. многоквартирных домов. В прошлом году при первоначальном плане 79 домов проведен ремонт 83. В числе основных видов ремонтных работ - замена кровли, ремонт фасадов, инженерных сетей.

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