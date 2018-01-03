Мун Чжэ Ин осмотрел верфь, где строятся танкеры для Севморпути

СЕУЛ, 3 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил в среду верфь компании DMSE на южном острове Кочжедо, где строятся танкеры ледового класса для перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в поступившем в сеульское представительство ТАСС сообщении администрации президента.

Мун Чжэ Ин осмотрел строящийся танкер, а также поднялся на борт судна, уже готового к вводу в эксплуатацию. "Эти танкеры сыграют важную роль в осуществлении политики северного экономического сотрудничества, освоении арктических морских маршрутов", - отмечается в сообщении администрации президента.

После прихода к власти в Республике Корея в мае прошлого года Мун Чжэ Ин провозгласил "новую северную политику", которая предусматривает создание единого экономического пространства, охватывающего Корейский полуостров и Дальний Восток России. Ключевым моментом новой политики является создание евразийского экономического сообщества на основе сотрудничества между Республикой Корея и Россией.

После визита Мун Чжэ Ина в Россию в сентябре 2017 года и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным была достигнута договоренность подготовить модель развития Северного морского пути в качестве глобального транзитного коридора между Европой и Азией, в том числе для контейнерных перевозок.

Достигнута была также договоренность о строительстве на верфях Южной Кореи 15 танкеров ледового класса для транспортировки газа с "Ямал СПГ".