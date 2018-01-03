МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. "Газпром" в 2017 году увеличил добычу газа на 12,4%, до 472 млрд кубометров, экспорт газа в Европу - на 8,1%, до 193,6 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В 2017 году, по оперативным данным, "Газпром" добыл 471 млрд куб. м газа - на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 млрд куб. м", - сказал он.

Миллер также сообщил, что "2017 год стал годом новых экспортных рекордов "Газпрома". "Установлен новый рекорд экспорта за год. По оперативным данным, в 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа. Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 млрд куб. м)", - сказал он.

Глава "Газпрома" отметил, что в январе прошлого года компания достигла максимального показателя поставок за месяц - 19,1 млрд куб. м газа. 19 декабря был обновлен пиковый результат суточных поставок - 640 млн куб. м газа.

"Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей с одной стороны демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой - его надежные поставки в необходимых объемах", - отметил он.

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы.

Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд куб. м газа - "Газпром" поставил на крупнейший экспортный рынок компании - в Германию. Рост - на 3,6 млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд куб. м).

Миллер отметил, что на новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% больше к рекордному 2007 году и на 9,7% к 2016 году).

Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд куб. м (+28%), в Словакии - 4,6 млрд куб. м (+24,5%).

Кроме того, добавил Миллер, рекордный объем российского газа был поставлен в Данию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был установлен предыдущий максимальный показатель).