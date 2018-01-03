Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" в 2017 году увеличил добычу газа на 12,4%

Экономика и бизнес
3 января, 16:00 дата обновления: 3 января, 16:16 UTC+3

По словам Алексея Миллера, это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. "Газпром" в 2017 году увеличил добычу газа на 12,4%, до 472 млрд кубометров, экспорт газа в Европу - на 8,1%, до 193,6 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В 2017 году, по оперативным данным, "Газпром" добыл 471 млрд куб. м газа - на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 млрд куб. м", - сказал он.

Смотрите также

Поставки "Газпрома" по "Северному потоку" превышают проектную мощность на 10%

Путин рассчитывает, что "Газпром" реализует все свои планы на 2018 год

"Газпром" установил новый суточный рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

Миллер также сообщил, что "2017 год стал годом новых экспортных рекордов "Газпрома". "Установлен новый рекорд экспорта за год. По оперативным данным, в 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа. Это на 14,6 млрд куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 млрд куб. м)", - сказал он.

Глава "Газпрома" отметил, что в январе прошлого года компания достигла максимального показателя поставок за месяц - 19,1 млрд куб. м газа. 19 декабря был обновлен пиковый результат суточных поставок - 640 млн куб. м газа.

"Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей с одной стороны демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой - его надежные поставки в необходимых объемах", - отметил он.

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы.

Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд куб. м газа - "Газпром" поставил на крупнейший экспортный рынок компании - в Германию. Рост - на 3,6 млрд куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 млрд куб. м).

Миллер отметил, что на новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд куб. м (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд куб. м (на 4,5% больше к рекордному 2007 году и на 9,7% к 2016 году).

Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 12,3 млрд куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд куб. м (+28%), в Словакии - 4,6 млрд куб. м (+24,5%).

Кроме того, добавил Миллер, рекордный объем российского газа был поставлен в Данию - 1,75 млрд куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, когда был установлен предыдущий максимальный показатель).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миллер, Алексей Борисович
Компании
Газпром
Страны
Чехия Дания Россия Франция Австрия Германия Словакия Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение на трассе в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими, восстановлено
2
Глава МИД Украины пообещал "достать" компании Adidas и Volkswagen за работу в Крыму
3
Трамп заявил, что его экс-советник Бэннон потерял рассудок
4
ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
7
В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама