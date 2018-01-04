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Цена нефти Brent превысила $68 впервые с 2015 года

Экономика и бизнес
4 января, 1:35 дата обновления: 4 января, 2:05 UTC+3

Рост стоимости происходит на фоне протестов в Иране, которые начались в стране 28 декабря

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© AP Photo/Hasan Jamali, File

ТАСС, 4 января. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1% и составила $68,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $68 за баррель 13 мая 2015 года.

Рост нефти происходит на фоне протестов в Иране, которые начались в стране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, свыше 450 арестованы за участие в беспорядках.

В среду командующий Корпуса "стражей исламской революции" генерал Мохаммад Али Джафари объявил об "окончании смуты и поражении мятежа" в иранских городах.

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