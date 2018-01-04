Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Члены руководства ФРС ожидают повышение учетной ставки в нынешнем году

Экономика и бизнес
4 января, 2:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, января. /ТАСС

Последний раз ставку повышали в декабре, до 1,25-1,5%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Многие члены руководства Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка США, ожидают повышения учетной ставки банковского кредита в нынешнем году. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о заседании руководящего Комитета ФРС по открытому рынку, состоявшемся 12-13 декабря.

"Многие участники подтвердили свою поддержку продолжающемуся постепенному подходу к увеличению целевого диапазона для ставки по федеральным фондам, отметив, что данный подход помог сбалансировать риски, связанные с перспективами экономической деятельности и инфляцией", - отмечается в документе. В декабре ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 1,25-1,5%. Среди основных причин повышения ставки экономисты выделяют необходимость повышения уровня инфляции и налогово-бюджетное стимулирование.

Смотрите также

Нефть, доллар, рубль: как на них влияет повышение базовой ставки ФРС

Так, члены комитета выразили беспокойство в связи с нынешним низким уровнем инфляции и назвали одобренную Конгрессом США налоговую реформу стимулом для потребительских расходов и роста инвестиций.

ФРС по-прежнему планируют еще три раза повысить базовую процентную ставку в нынешнем году и, как минимум, в два раза в 2019 году. Тем не менее, некоторые члены руководства выразили уверенность в том, что такое частое повышение ставки станет слишком радикальным шагом и может помешать росту инфляции, другие же считают, что и трех раз будет недостаточно.

В декабре центробанк прогнозировал очень низкий уровень безработицы - ниже 4% - в 2018 и 2019 годах, а инфляцию - менее 2% в конце 2018 года. Такая низкая инфляция в устойчивой экономике вызвала дискуссии в комитете, после которых двое его членов проголосовали против повышения ставки. Как отмечается в отчете, в то время как члены руководства ФРС, как правило, считают, что инфляция поднимется до целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе, некоторые полагают, что "и другие сохраняющиеся факторы могут удерживать инфляцию".

Эксперты практически исключают повышение процентной ставки на следующем заседании комитета, которое пройдет 30-31 января, но считают, что это произойдет в марте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение на трассе в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими, восстановлено
2
Глава МИД Украины пообещал "достать" компании Adidas и Volkswagen за работу в Крыму
3
Трамп заявил, что его экс-советник Бэннон потерял рассудок
4
ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
7
В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама