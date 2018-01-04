Кабмин вносит в Госдуму законопроект об аукционах по участкам недр в Крыму

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому в России вводится новый порядок регистрации лицензии на пользование недрами в связи их переходом в состав России. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"В целях лицензирования участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях и лицензии, на которые были выданы официальными органами Украины, законопроектом предлагается установить, что право пользования такими участками недр будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Действующая редакция закона предполагает, что с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до дня воссоединения Крыма с Россией, признаются недействительными.

Законопроектом устанавливается, что правительство России будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 26 декабря 2017 года.