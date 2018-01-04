"Газпром" уложил уже 38% морского участка "Турецкого потока"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. "Газпром" в настоящее время уложил более 700 км двух ниток газопровода "Турецкий поток", что составляет около 38% от общей протяженности морского участка, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 км (около 38%) морского участка газопровода", - сказал он.

Миллер отметил, что в 2017 году тенденцию роста спроса на российский газ продолжили демонстрировать целевые рынки проекта "Турецкий поток".

"Установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию - второму по величине импортеру российского газа. По оперативным данным, "Газпром" экспортировал в республику 29 млрд куб. м газа - на 1,7 млрд куб. м (на 6,2%) больше, чем в 2014 году, когда было зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд куб. м). Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 млрд куб. м (17,3%)", - отметил глава "Газпрома".

Также, по его словам, увеличился экспорт российского газа в Венгрию - до 6,9 млрд куб. м (рост на 21,3%), в Болгарию - до 3,3 млрд куб. м (на 4,7%), в Грецию - до 2,9 млрд куб. м (на 9,3%), в Сербию - до 2,1 млрд куб. м (на 21,2%).