Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"

Экономика и бизнес
4 января, 12:50 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 4, января. /ТАСС

Замглавы энергетической компании PGNiG Мачей Возняк заявил, что в действующем российско-польском контракте на поставки газа цена слишком высока

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВАРШАВА, 4 января. /ТАСС/. Польша ожидает, что российская сторона предложит поставки газа на "нормальных рыночных условиях", без жесткой привязки к цене нефти. Об этом заявил заместитель главы польской энергетической компании PGNiG Мачей Возняк в опубликованном в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

По его словам, в действующем российско-польском контракте на поставки газа цена слишком высока, а само соглашение устарело. "Мы не можем повторить ошибки, из-за которых Польша оказалась в очень неудобном положении. Мы больше не подпишем контракт, который содержит невыгодные и устаревшие положения, заключается на более чем 20 лет, а формула ценообразования жестко привязана к цене нефти. Если российская сторона будет в состоянии предложить нормальные, рыночные условия продажи газа, она сможет принять участие в борьбе за наш рынок", - сказал Возняк, подчеркнув, что в любом случае новое соглашение с РФ не будет заключено на длительный период или же на большие объемы газа.

Смотрите также

Кандидат в премьеры Польши заявил, что страна хочет осуществлять поставки СПГ из США

Подписан первый контракт о поставках в Польшу сжиженного газа из США

Польская прокуратура расследует обстоятельства подписания газового соглашения с РФ

Польская PGNiG инициировала пересмотр цены газа в контракте с "Газпромом"

Он добавил, что PGNiG продолжит реализацию программы диверсификации источников энергии. "Мы хотели бы войти во вторую половину 2018 года с портфелем средне- и краткосрочных контрактов. Мы ведем переговоры с представителями разных регионов мира, в частности, Африки. Там сектор СПГ быстро развивается", - указал Возняк.

Ежегодно Польша потребляет 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

В ноябре 2017 года PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой пересмотреть ценовые условия долгосрочного контракта на поставку газа. При этом польская компания продолжает судебное разбирательство в суде Стокгольма против "Газпрома" и "Газпром экспорта" относительно пересмотра цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Слушания по делу состоятся в марте этого года.

Контракты на поставку российского газа в Польшу и его транзит через территорию страны действуют до 2022 и 2019 года соответственно.

К 2022 году Польша намерена отказаться от российского газа. Стратегия PGNiG до 2022 года предусматривает увеличение собственной добычи газа и поставки сжиженного природного газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов
4
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама