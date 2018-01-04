Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"

ВАРШАВА, 4 января. /ТАСС/. Польша ожидает, что российская сторона предложит поставки газа на "нормальных рыночных условиях", без жесткой привязки к цене нефти. Об этом заявил заместитель главы польской энергетической компании PGNiG Мачей Возняк в опубликованном в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

По его словам, в действующем российско-польском контракте на поставки газа цена слишком высока, а само соглашение устарело. "Мы не можем повторить ошибки, из-за которых Польша оказалась в очень неудобном положении. Мы больше не подпишем контракт, который содержит невыгодные и устаревшие положения, заключается на более чем 20 лет, а формула ценообразования жестко привязана к цене нефти. Если российская сторона будет в состоянии предложить нормальные, рыночные условия продажи газа, она сможет принять участие в борьбе за наш рынок", - сказал Возняк, подчеркнув, что в любом случае новое соглашение с РФ не будет заключено на длительный период или же на большие объемы газа.

Он добавил, что PGNiG продолжит реализацию программы диверсификации источников энергии. "Мы хотели бы войти во вторую половину 2018 года с портфелем средне- и краткосрочных контрактов. Мы ведем переговоры с представителями разных регионов мира, в частности, Африки. Там сектор СПГ быстро развивается", - указал Возняк.

Ежегодно Польша потребляет 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

В ноябре 2017 года PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой пересмотреть ценовые условия долгосрочного контракта на поставку газа. При этом польская компания продолжает судебное разбирательство в суде Стокгольма против "Газпрома" и "Газпром экспорта" относительно пересмотра цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Слушания по делу состоятся в марте этого года.

Контракты на поставку российского газа в Польшу и его транзит через территорию страны действуют до 2022 и 2019 года соответственно.

К 2022 году Польша намерена отказаться от российского газа. Стратегия PGNiG до 2022 года предусматривает увеличение собственной добычи газа и поставки сжиженного природного газа.