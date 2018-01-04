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В Минске сообщили о переходе к финальной стадии переговоров о вступлении в ВТО

Экономика и бизнес
4 января, 15:01 UTC+3 МИНСК МИНСК 4, января. /ТАСС

В декабре 2017 года белорусская делегация приняла участие в 11-й министерской конференции Всемирной торговой организации в Буэнос-Айресе

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МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Минск перешел к заключительной стадии консультаций по вопросу о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в распространенном в четверг обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД республики в прошлом году.

"Продолжена активная работа по присоединению Белоруссии к ВТО на много- и двустороннем треках, подготовлен беспрецедентный по своему объему пакет переговорных документов, включая сводный отчет <...>, который трансформирован сначала в элементы проекта доклада рабочей группы, а затем непосредственно в проект доклада, что ознаменовало переход к заключительной стадии переговорного процесса", - отмечается в обзоре.

В МИД напомнили, что в 2017 году были подписаны шесть протоколов о завершении двусторонних переговоров о доступе на рынки товаров и услуг: с Гватемалой, Норвегией, Республикой Корея, Сальвадором, Эквадором и Японией. В декабре белорусская делегация приняла участие в 11-й министерской конференции ВТО в Буэнос-Айресе - главном мероприятии этого объединения, проводимом раз в два года.

Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. На сегодняшний день все ее партнеры по Евразийскому экономическому союзу уже стали членами этого объединения. Принципиальное решение об активизации переговорного процесса с целью вступления в ВТО было принято президентом республики Александром Лукашенко на совещании в марте 2016 года. В июне 2017 года глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что его страна находится на финальной стадии консультаций, однако, как заявил в ноябре председатель рабочей группы по присоединению республики к этому объединению, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, процесс вступления может занять еще два года.

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