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Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир
Экономика и бизнес
4 января, 15:14
UTC+3
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Материал из 1 страницы
©
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир - документ.
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