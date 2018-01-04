Бизнес в 2017 году вывел с Украины $1,8 млрд дивидендов

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Иностранные инвесторы вывели с Украины в 2017 году $1,8 млрд дивидендов. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила $1,8 млрд. Это несколько больше, чем мы ожидали", - сказал он в эфире "Радио Вести", добавив, что Нацбанк не видит в этом проблемы.

НБУ прогнозировал, что до конца 2017 года бизнес выведет с Украины $1,4 млрд дивидендов.

Чурий также сообщил, что в ближайшее время НБУ направит отечественным банкам запрос для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.

"Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию", - сообщил Чурий.

Нацбанк в начале июня 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы. При этом НБУ установил предельную сумму дивидендов, которую разрешается вернуть за границу: в течение календарного месяца она не должна превышать большего из двух предельных значений - $1 млн (в эквиваленте) или 10% от общего объема дивидендов. В случае, если указанные 10% превышают $5 млн, максимальная сумма репатриации дивидендов за месяц не может превышать эту сумму.

В середине апреля 2017 года Нацбанк разрешил с мая начать репатриацию дивидендов также за 2016 год, ограничив ее ранее установленным лимитом в 5 млн долларов в месяц.