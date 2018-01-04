Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергоблок № 3 Балаковской АЭС отключили из-за ремонтных работ

Экономика и бизнес
4 января, 17:11 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 4, января. /ТАСС

Уточняется, что ремонт продлится в течение 75 суток

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 4 января. /ТАСС/. Энергоблок № 3 Балаковской АЭС отключен в связи с началом плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей атомной электростанции.

"Энергоблок № 3 отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планово-предупредительного ремонта. При этом ухудшения радиационной обстановки, нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - пояснили в управлении.

Уточняется, что ремонт продлится в течение 75 суток. В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 2 и 4.

"Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным фоновым значениям", - подчеркнули в ведомстве.

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году.

Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама