Энергоблок № 3 Балаковской АЭС отключили из-за ремонтных работ

САРАТОВ, 4 января. /ТАСС/. Энергоблок № 3 Балаковской АЭС отключен в связи с началом плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей атомной электростанции.

"Энергоблок № 3 отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планово-предупредительного ремонта. При этом ухудшения радиационной обстановки, нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - пояснили в управлении.

Уточняется, что ремонт продлится в течение 75 суток. В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 2 и 4.

"Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют естественным фоновым значениям", - подчеркнули в ведомстве.

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году.

Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.