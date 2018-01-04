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Медведев утвердил правила казначейского сопровождения средств юридических лиц в 2018 году

Экономика и бизнес
4 января, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Уточняется, что сопровождение применяется, если источником финансового обеспечения обязательств являются субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила казначейского сопровождения средств, получаемых юридическими лицами в 2018 году. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"В 2018 году казначейское сопровождение распространяется в том числе на операции со средствами, получаемыми юридическими лицами на основании государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров о предоставлении субсидий юридическим лицам..." - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Уточняется, что сопровождение применяется, если источником финансового обеспечения обязательств являются субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности.

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