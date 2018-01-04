Россия оказалась лидером по поставкам угля на Украину в 2017 году

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Украина импортировала из России в 2017 году угля на более, чем на $1,55 млрд, что составляет 56,57% от всего его импорта. Об этом свидетельствуют таможенные данные украинской государственной фискальной службы (ГФС).

"В 2017 году Украина импортировала 19 777,741 тыс. тонн угля на $2 744,062 млн. Из России за этот период было импортировано угля на $1 552,196 млн (56,57%), из США - на $682,014 млн (24,85%), из Канады - на $182,200 млн (6,64%), из других стран - на $327,653 млн (11,94%)", - отмечается в сообщении.

По данным ГФС, экспорт угля преимущественно осуществлялся в Россию - на $57,475 млн (54,48%), в Словакию - на $41,527 млн (39,36%), в Турцию - на $2,566 млн (2,43%), в другие страны - на $3,927 млн (3,72%).

В 2016 году Украина импортировала угля на $1,467 млрд, экспорт составил $44,762 млн.

Украина начала нуждаться в импортном угле после потери контроля над частью Донбасса.