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СМИ: Egypt Air планирует еженедельно совершать три рейса между Каиром и Москвой

Экономика и бизнес
4 января, 20:29 UTC+3 КАИР КАИР 4, января. /ТАСС

Предварительно согласованы рейсы по понедельникам, вторникам и четвергам

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КАИР, 4 января. /ТАСС/. Крупнейшая египетская авиакомпания Egypt Air планирует совершать по три рейса в неделю между Каиром и Москвой после возобновления прямого авиасообщения между столицами Египта и России. Об этом в четверг сообщила газета Al Ahram со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Ранее в четверг сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

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По словам представителя египетской авиакомпании, "согласно предварительному графику, рейсы будут организованы по понедельникам, вторникам и четвергам". Он добавил, что все полеты на первоначальном этапе будут совершаться из международного аэропорта Каира. Представитель Egypt Air выразил надежду, что первые рейсы состоятся уже в первых числах февраля.

По имеющимся данным, Egypt Air завершает приготовления к возобновлению авиарейсов в столицу РФ, уже в ближайшие дни авиакомпания направит в Россию главу представительства для возобновления деятельности ее офиса в Москве. Кроме того, компания прорабатывает специальные схемы по отправке египетских болельщиков в Россию на чемпионат мира по футболу, который начнется в июне. Также в планах Egypt Air организация транзитных рейсов для доставки на мировое первенство пассажиров из соседних арабских стран.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября при вылете из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что регулярное авиасообщение с Каиром может быть открыто уже в феврале 2018 года, однако речь пока не идет о чартерных рейсах на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

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